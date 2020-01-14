Общество

Lenta.ruLenta.ruВ соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

Пользователи известной российской соцсети «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой. Согласно данным сайта Downdetector, произошло отключение части аккаунтов, и множество юзеров испытывают проблемы с отправкой сообщений.
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Во «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

РИА Новости09:25

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

РБК09:56

Всех удалили: в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Екатеринбург Онлайн09:44

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

ТАСС09:28

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

RT на русском09:59

Сбой «ВКонтакте» удалил страницы пользователей

Телеканал 360°09:21

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Интерфакс09:50
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Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Кино

Федор Добронравов анонсировал новый сезон «Сватов»

Актер Федор Добронравов заявил, что новый, седьмой по счету, сезон «Сватов» должен выйти в 2021 году.
Экономика сегодня 17:36
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Технологии

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.
Коммерсантъ 17:31
Армия и оружие

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

РИА Новости 16:59
Армия и оружие

Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем

Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
Ридус 14:50
Происшествия

Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
РИА Новости 08:13
Происшествия

При сбросе топлива с самолёта в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек

RT на русском 17:48
Экономика

В России может появиться налог на пенсионные накопления

В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Kaluga-poisk.ru 02:56
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Космос

«Роскосмос» выделит 8 млрд рублей на корабль для полетов к Луне

В 2021 году "Роскосмос" рассчитывает потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел".
Московский Комсомолец вчера в 04:48
Хоккей

Селянне считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Sportbox.RU 01:32
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Происшествия

В четырех землях ФРГ прошла спецоперация против исламистов из Чечни

В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами.
Вести.Ru 08:22
Здоровье

Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
ФедералПресс 12 января в 09:12
Политика

Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Вести.Ru 13:56
Политика

Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным попросил его взять контроль над исполнением национальных проектов.
RT на русском 03:00
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Интернет

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Газета Кемерова 12:59
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес

Летучая взволновала поклонников откровенным снимком

Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
ФАН 13:40
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском вчера в 01:08
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru вчера в 06:22
Политика

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

Известия 18:09
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Культура

Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей

Вечерняя Москва 05:12
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