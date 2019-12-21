Политика
ГЛАС.RUВ соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину
Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину. Об этом сегодня рассказал глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Общество
Allseas вывела из Балтийского моря строившие «Северный поток — 2» суда
Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток—2", передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
Общество
Звезды светят всем. Гороскоп на рабочую неделю 23 – 27 декабря
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Экономика
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Политика
Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока-2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американские санкции, касающиеся трубопровода "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Елена Воробей перевоплотилась в Собчак и спародировала ее свадьбу
Из-за грима поклонники заявили, что юмористка скорее похожа на Любовь Успенскую. Подготовка в Новому году идет полным ходом.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Авто
Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac
Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
Гаджеты
Pocophone F2 выйдет в 2020 году
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Общество
Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год
Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Технологии
Apple, Google и Amazon создадут единые стандарты умного дома
Компании Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт умного дома: они разрабатывают общую программу Connected Home over IP (CHIP).
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста
Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Здоровье
К чему может привести употребление граната, узнали медики
Медики рассказали, к чему может привести употребление полезного фрукта - гранат.
Происшествия
Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии
«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии.
Здоровье
Сколько нужно ходить, чтобы избежать болезни Альцгеймера
Американские специалисты советуют людям больше двигаться. Они обнаружили, что подвижность помогает избежать болезни Альцгеймера.
Финансы
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).