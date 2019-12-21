Политика
ГЛАС.RUВ соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину
Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину. Об этом сегодня рассказал глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Происшествия
В Омске из-под завалов здания извлекли тело погибшего
В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины.
Общество
В Росгвардии отреагировали на информацию об «учениях» по разгону митингов
СМИ распространили информацию о проведении Федеральной службой войск национальной гвардии (Росгвардией) «учений» в татарской школе по разгону митингов с участием девятиклассников, однако эти сообщения не соответствуют действительности.
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Игры
Нашумевшая Red Dead Redemption 2 провалилась в продажах
В Steam Red Dead Redemption 2 вышла только в декабре. Итак за месяц после релиза в Epic Games Store было продано около 408 тысяч копий игры.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» снялась без бюстгальтера
Кино
Вышел трейлер новой картины с Эмми Адамс под название «Женщина в окне»
Общество
Зайцев рассказал, почему решил забрать детей у экс-жены
Фото: nhl.com Российский хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев рассказал о причинах, почему он решил забрать своих детей у экс-жены Маргариты, сообщает "Спoрт-экcпресс".
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Культура
Андрей Малахов спел песню про «Голубой огонек»
Телеведущий Андрей Малахов спел песню, посвященную «Голубому огоньку».
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова посла США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Происшествия
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Происшествия
В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар
Политика
Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.