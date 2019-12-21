Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину. Об этом сегодня рассказал глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

В соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину

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