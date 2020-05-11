Коронавирус
Российская газетаВ состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. В последний день апреля глава правительства сообщил о положительном анализе на коронавирусную инфекцию и ушел на больничный.
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Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Футбол
Андрей Федун: «С братом все нормально. Идет на поправку»
Брат владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей рассказал о состоянии функционера, госпитализированного на прошлой неделе с коронавирусом.
Бомбардир.ру 08:34
Политика
Владимир Путин попросил губернаторов разрешить людям гулять на улицах
Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу.
NewsVO 10:23
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Шоу-бизнес
Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, обвинил свою бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.
RT на русском 05:37
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
Общество
Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги
Гражданам России, которые перешли в режим самозанятости, необходимо вернуть уплаченные в 2019 году налоги.
РБК 10:06
Экономика
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
Общество
Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05
Политика
Путин во второй половине дня выступит с обращением
В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Невские Новости 05:51
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Политика
Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики
Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.
Интерфакс 09:39
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Футбол
Гиггз рассказал, почему Фергюсон решил продать Бекхэма
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, ныне занимающий пост главного тренера сборной Уэльса, рассказал о причинах перехода Дэвида Бекхэма из МЮ в "Реал" в 2003 году.
Soccer.ru 06:17
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Здоровье
В Волгоградской области ношение масок становится обязательным
Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, в соответствии с прогнозом развития эпидемиологической ситуации на территории региона и на основании рекомендуемых Роспотребнадзором критериев, принято решение о продлении режима самоизоляции до 31 мая включительно, а также о поэтапном снятии ограничений режима самоизоляции и восстановлении экономической активности.
РИАЦ 10:36
Общество
На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»
Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
Политика
Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
Общество
Путин объявил о завершении нерабочих дней
На совещании 28 апреля Путин объявил, что нерабочий период продлят до 11 мая включительно.
Forbes 10:06
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Здоровье
Названы пять способов профилактики коронавируса
Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Общество
В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»
Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57