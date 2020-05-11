Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ состоянии Мишустина наметилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. В последний день апреля глава правительства сообщил о положительном анализе на коронавирусную инфекцию и ушел на больничный.
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Пресс-секретарь сообщил о состоянии заболевшего COVID-19 Мишустина

РБК08:29

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Известия07:49

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Коммерсантъ08:03

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Мишустина

RT на русском07:45

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина

ТАСС08:16

Пресс-секретарь: участие Мишустина в совещании у Путина не планировалось

РИА Новости08:03

Врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина

Интерфакс07:47
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
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Футбол

Андрей Федун: «С братом все нормально. Идет на поправку»

Брат владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей рассказал о состоянии функционера, госпитализированного на прошлой неделе с коронавирусом.
Бомбардир.ру 08:34
Политика

Владимир Путин попросил губернаторов разрешить людям гулять на улицах

Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу.
NewsVO 10:23
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Шоу-бизнес

Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, обвинил свою бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.
RT на русском 05:37
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Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
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Общество

Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

Гражданам России, которые перешли в режим самозанятости, необходимо вернуть уплаченные в 2019 году налоги.
РБК 10:06
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Экономика

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
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Общество

Сергей Цивилёв ослабил режим повышенной готовности в Кузбассе

Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая включительно, однако с сегодняшнего дня начинает действовать ряд послаблений.
Московский комсомолец Кузбасс 08:05
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Политика

Путин во второй половине дня выступит с обращением

В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Невские Новости 05:51
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Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

Деловое.ТВ 07:34
6
Общество

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
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Политика

Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.
Интерфакс 09:39
98
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
3
Футбол

Гиггз рассказал, почему Фергюсон решил продать Бекхэма

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, ныне занимающий пост главного тренера сборной Уэльса, рассказал о причинах перехода Дэвида Бекхэма из МЮ в "Реал" в 2003 году.
Soccer.ru 06:17
Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
67
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
12
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Здоровье

В Волгоградской области ношение масок становится обязательным

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, в соответствии с прогнозом развития эпидемиологической ситуации на территории региона и на основании рекомендуемых Роспотребнадзором критериев, принято решение о продлении режима самоизоляции до 31 мая включительно, а также о поэтапном снятии ограничений режима самоизоляции и восстановлении экономической активности.
РИАЦ 10:36
Общество

На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»

Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
1,6K
Политика

Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
3
Общество

Путин объявил о завершении нерабочих дней

На совещании 28 апреля Путин объявил, что нерабочий период продлят до 11 мая включительно.
Forbes 10:06
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Здоровье

Названы пять способов профилактики коронавируса

Директор "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:12
Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
48
Общество

В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»

Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
11
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 из-за обнаружения у него COVID-19 исполняющим обязанности назначен Андрей Белоусов.
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