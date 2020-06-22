Общество

Live24Live24В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн — СМИ

Украина.ру02:50

В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

Live2402:13

У сына Лукашенко нашли на счетах почти 1 млрд долларов или 1,5% ВВП Беларуси. Минск вышел на улицу

Столица С19 июня в 13:53

Telegram-канал: состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн

Московский Комсомолецвчера в 19:46

Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:26

В Белоруссии рассказали о многомиллионном состоянии сына Лукашенко

News.ruвчера в 20:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Политика

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

Lenta.ru 02:49
559
Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
17
Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
1K
Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
3
Политика

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
4,4K
Экономика

Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения.
Lenta.ru 02:42
2
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

Известия 02:10
357
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
592
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
147
Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
416
Политика

Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке

Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17
757
Армия и оружие

На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске.
Газета.Ru 20 июня в 22:35
3K
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 207 человек

Всего в Свердловской области зафиксировано 10 932 зараженных коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 07:20
1,1K
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
355
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
238
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
1,9K
Общество

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
1
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Вести.Ru вчера в 10:24
4
Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 7600 за сутки до 592280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:31
Политика

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Интерфакс вчера в 19:32
10
Происшествия

В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо

На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
6
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
16
Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

BFM.ru 00:44
271
Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

RT на русском вчера в 17:04
Авто

Электрокары в России могут быть выгоднее бензиновых автомобилей

Аналитики пришли к выводу, что разница в цене за счет экономии на топливе и обслуживании компенсируется через пять лет при ежегодном пробеге свыше 45 тысяч км. Такой режим эксплуатации характерен для машин такси или каршеринга.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 04:59
159
Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Общество

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:00
8
Экономика

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
1
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
NEXTA
На канале Нехта вы найдёте информационно-развлекательный контент о Беларуси.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Александрович Лукашенко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное