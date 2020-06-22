Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.

В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

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