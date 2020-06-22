Общество
Live24В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко
Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.
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Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Здоровье
В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 29 человек
В Костромской области вирус COVID-19 за сутки диагностирован у 29 человек – сообщает оперативный штаб.
k1news.ru 03:05
Футбол
«Динамо» К — «Колос». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч УПЛ 22 июня 2020 года
Киевляне выиграли три прошлых матча. Они разобрались с "Минаем" в полуфинале Кубка Украины (0:2).
LiveSport.ru вчера в 07:36
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz EQC получил новую базовую версию
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, который до сих пор был представлен на рынках в единственной версии EQC 400 4Matic с двумя электромоторами, стал доступнее.
Автоновости дня 02:00
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Экономика
Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08
Общество
За сутки в России выявлено 7 600 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 7 600 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 473 (32,5%).
Стерлеград 03:37
Происшествия
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия
В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками
Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в управление пришли с обысками по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).
Интерфакс 01:25
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Политика
Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к соседям
Вопрос территориальных претензий России к соседним государствам прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 04:42
Общество
Где в Самарской области выявлен коронавирус на 21 июня
За сутки еще у 75 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб Самарской области в воскресенье, 21 июня.
Kursk.com вчера в 06:27
Игры
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
Ferra вчера в 12:39
Происшествия
В Норильске возбуждено уголовное дело о массовой драке
Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по факту массовой драки, которая произошла вечером 20 июня в Норильске.
Интерфакс 01:08
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе
Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру 20 июня в 11:01
Футбол
В Италии возмутились действиям РФС на фоне пандемии коронавируса
Ростовчане выставилии на игру молодежный состав, который проиграл со счетом 1:10.Позже аналогичная ситуация произошла в «Динамо» и «Краснодар» согласился перенести поединок на резервную дату.
Vprognoze.ru 04:20
Общество
Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова
Народные новости 04:29
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Игры
Названы преимущества новой Xbox перед PlayStation 5
В издании TechRadar назвали преимущества новой Xbox перед PlayStation 5. Авторы считают, что Series X уже представляет большую ценность, чем конкурент от Sony.
Ferra вчера в 13:01
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах страны
В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской ожидаются заморозки, в ночное время суток температура воздуха опустится до -2 — -5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Rambler News Service 20 июня в 10:16
Здоровье
Саратовский контрактник участвует в испытаниях вакцины от коронавируса
В Москве проходят испытания вакцины от COVID-19, в которых участвует 33-летний военнослужащий Юрий из Саратовской области.
Регион 64 вчера в 16:32
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18