Общество

Live24Live24В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.
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В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

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Виктор Александрович Лукашенко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси.
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