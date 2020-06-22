Общество
Live24В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко
Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.
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Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Версия.Инфо вчера в 05:56
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Фигурное катание
Фанаты раскритиковали фигуру Туктамышевой после танца в купальнике
Фанаты раскритиковали фигуру российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой после танца в купальнике. Видео она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 02:21
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 20 июня в 10:48
Политика
Болтон сравнил подготовку Путина и Трампа к деловым встречам
Вашингтон, 22 июня 2020, 08:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин лучше готовится к встречам, чем его американский коллега Дональд Трамп.
REGNUM 01:51
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов
Интерфакс вчера в 02:57
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
Вести.Ru вчера в 14:53
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 20 июня в 07:07
Армия и оружие
США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin
Известия вчера в 17:49
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Политика
Клишас объяснил невозможность возвращения Крыма после принятия поправок
Владимир Путин поддержал эту идею, но сделал оговорку, что «у нас переговоры тем не менее проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам».
РБК 01:31
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве машины на заправке в Керчи
Четыре человека пострадали вечером воскресенья, 21 июня, во время взрыва автомобиля на АЗС в Керчи.
Известия 00:59
Происшествия
На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело
Массовая драка нескольких десятков мужчин в Норильске обернулась уголовным делом о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
Вести.Ru 01:49
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
РИА Новости вчера в 15:57
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Появились фото кольцеобразного солнечного затмения
РИА Новости вчера в 07:57
Общество
В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
РИА Новости 00:57