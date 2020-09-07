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РИА Новости
РИА Новости

В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции.В источнике
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ТАСС

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

ТАСС13:18
Комсомольская правда

Родственники Колесниковой подали заявление о ее пропаже

Комсомольская правда13:22
Говорит Москва

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

Говорит Москва13:44
RT на русском

Милиция в Белоруссии приняла заявление об исчезновении Колесниковой

RT на русском13:41
РИА Новости

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

РИА Новости13:19
Интерфакс

Минская милиция опровергла задержание Марии Колесниковой

Интерфакс05:00
Коммерсантъ

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову

Коммерсантъ05:00

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой
Известия08:51
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ru11:33
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Активисты Гонконга, Таиланда и Тайваня бойкотируют «Мулан»

Активисты в Гонконге, Таиланде и Тайване распространили свою деятельность в социальных сетях, направленную на бойкотирование игровой версии мультфильма студии Disney "Мулан" после того, как кинотеатры стали возвращаться к нормальному режиму работы на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru09:26

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Бюджет Воронежа недополучил 136 млн рублей на фоне коронавируса

За январь-август 2020 года бюджет Воронежа недополучил около 136 млн руб. собственных доходов, сообщила руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева на еженедельном совещании у главы города Вадима Кстенина.
Коммерсантъ Воронеж11:26
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