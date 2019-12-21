Политика
РИА НовостиВ совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами". Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
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«Растратили капитал симпатий»: В Совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Комсомольская правда08:08
«Болваны наживаются на идиотах». Как в Польше посмотрели на Россию под другим углом
BaltNews.lt18 декабря в 02:36
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Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
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В Апатитах подростки избили полицейских
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Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
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Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
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Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
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Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
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В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Общество
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Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
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Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Происшествия
Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода
Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть".
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В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Футбол
«Бока Хуниорс» может приобрести нападающего «Спартака» Понсе
Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В этом сезоне форвард провел за «красно-белых» 22 матча, в которых забил семь голов.
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После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
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Россия и Украина договорились об условиях транзита газа
На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
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Зюганов не исключил досрочных президентских выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на открытии конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» сообщил, что страна подошла к системному кризису.
Происшествия
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На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.
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Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.