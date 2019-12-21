Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами". Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
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Советник президента Польши признал руководителей США «болванами»

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«Болваны наживаются на идиотах». Как в Польше посмотрели на Россию под другим углом

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В совете при президенте Польши назвали власти США болванами

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«Растратили капитал симпатий»: В Совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Комсомольская правда08:08
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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

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По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
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