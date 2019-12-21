Политика
РИА НовостиВ совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами". Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
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«Растратили капитал симпатий»: В Совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Комсомольская правда08:08
«Болваны наживаются на идиотах». Как в Польше посмотрели на Россию под другим углом
BaltNews.lt18 декабря в 02:36
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Кино
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