Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось

Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

В новый план приватизации на 2020-2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт «Шереметьво» и ряд других.
Известия16:01

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известия17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ru17:45

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°19:42

В Рф расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВ18:45

«Почта России», РЖД и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

News.ru20:48

В России расширят программу приватизации

RuNews24.ru16:34
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Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
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Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки

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BFM.ru 20:55
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В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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Технологии

Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft

На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
Cyber.sports.ru 09:53
Экономика

Правительство расширит план по приватизации госкомпаний

Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
ГЛАС.RU 06:25
Общество

«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
ТАСС 21:07
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
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«Вильярреал» прервал безвыигрышную серию в Примере, победив «Севилью»

«Вильярреал» одержал победу над «Севильей» в матче 17-го тура испанской Примеры.
RT на русском 14:38
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Общество

В России появились «гламурные» роды

В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Lenta.ru 19:50
Политика

Песков назвал условия изменения Минских соглашений

Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
REGNUM 07:13
Футбол

Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение, что в некоторых случаях форварду ЦСКА Фёдору Чалову стоит действовать более эгоистично.
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Культура

Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках

Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
РБК 16:41
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:56
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета 18:36
Наука

Шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать

В исследовательском мире ученые рассказали СМИ, что шимпанзе удалось в точности повторить танец людей.
Evo-rus.com 13 декабря в 04:20
Фигурное катание

Тутберидзе ответила на критику Плющенко стихами Цветаевой

Экономика сегодня 17:47
Политика

В Пентагоне ответили на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

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Армия и оружие

Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море

Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочёк» взял на сопровождение американский эсминец Ross, вошедший в юго-западную часть акватории Чёрного моря.
RT на русском 11:27
Хоккей

«Вегас» — «Ванкувер»: Зыков забросил свою первую шайбу в сезоне

Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 2:1. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ, сыграв на добивании после броска Макса Пачиоретти.
Чемпионат 20:45
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин

Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
RT на русском 01:38
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

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Происшествия

Склад с пухом загорелся в Новосибирской области

«В селе Довольное на улице Рабочая происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.
NewInform 12:27
Происшествия

В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
REGNUM 19:23
Футбол

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Газета.Ru 13:21
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Прическа по гороскопу: какой цвет волос принесет знакам Зодиака успех

Астрологи рассказали, какой выбор будет правильным и принесет знакам Зодиака успех. Для Овна идеально подходят яркие оттенки волос.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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