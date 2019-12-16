Экономика
ИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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В новый план приватизации на 2020-2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт «Шереметьво» и ряд других.Известия16:01
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Армия и оружие
Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Технологии
Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft
На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
Экономика
Правительство расширит план по приватизации госкомпаний
Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Футбол
«Вильярреал» прервал безвыигрышную серию в Примере, победив «Севилью»
«Вильярреал» одержал победу над «Севильей» в матче 17-го тура испанской Примеры.
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Общество
В России появились «гламурные» роды
В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Политика
Песков назвал условия изменения Минских соглашений
Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
Футбол
Тренер молодёжной сборной России: Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказал мнение, что в некоторых случаях форварду ЦСКА Фёдору Чалову стоит действовать более эгоистично.
Культура
Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках
Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Наука
Шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
В исследовательском мире ученые рассказали СМИ, что шимпанзе удалось в точности повторить танец людей.
Фигурное катание
Тутберидзе ответила на критику Плющенко стихами Цветаевой
Армия и оружие
Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море
Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочёк» взял на сопровождение американский эсминец Ross, вошедший в юго-западную часть акватории Чёрного моря.
Хоккей
«Вегас» — «Ванкувер»: Зыков забросил свою первую шайбу в сезоне
Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 2:1. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ, сыграв на добивании после броска Макса Пачиоретти.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин
Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Происшествия
Склад с пухом загорелся в Новосибирской области
«В селе Довольное на улице Рабочая происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС РФ.
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Общество
Прическа по гороскопу: какой цвет волос принесет знакам Зодиака успех
Астрологи рассказали, какой выбор будет правильным и принесет знакам Зодиака успех. Для Овна идеально подходят яркие оттенки волос.