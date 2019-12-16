Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

В новый план приватизации на 2020-2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт «Шереметьво» и ряд других.
Известия16:01

Подробнее о событии

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известия17:18

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ru17:45

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАСС20:12

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°19:42

В Рф расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВ18:45

«Почта России», РЖД и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

News.ru20:48

В России расширят программу приватизации

RuNews24.ru16:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Экономика

Плюс декарбонизация всей Европы: станет ли ЕС климатически нейтральным

Цели ставятся исключительно амбициозные, хотя в документе подчеркивается, что Европа уже сделала много шагов, чтобы стать наиболее "экодружественным" континентом.
Известия 16:02
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Политика

Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Известия 18:28
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
Происшествия

Volkswagen перевернулся в результате ДТП с Lexus ночью в центре Читы

В Чите на перекрестке Ленина – Журавлева 16 декабря около 01:00 произошло ДТП с участием Volkswagen и Lexus, в результате чего Volkswagen перевернулся.
Zab.RU 19:30
Происшествия

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Следовавший 15 декабря из Иркутска в Красноярск самолет Ан-148, вернулся после взлета в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле.
Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

По сюжету полицейские готовятся встречать Новый год в загородном коттедже, но в канун праздника высшее начальство запрещает Яковлеву отлучаться с работы - в городе орудуют преступники, ограбившие ювелирное предприятие.
РИА Новости 18:39
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В сентябре на мобильных устройствах и десктопах, по данным Mediascope, пользователями Mail.Ru Group были 86,7 млн человек старше 12 лет, а проектов Google — 88,5 млн россиян.
РБК 16:00
Политика

В Пентагоне ответили на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Коммерсантъ 20:46
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Политика

На Украине заявили, что знают русский язык лучше россиян

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок - За жизнь» Юрий Павленко уверен, что в «незалежной» русский язык знают лучше, чем в России.
Свободная Пресса 20:33
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Здоровье

В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека

15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших - 21.
КП - Якутия 20:38
Здоровье

Названы необходимые для профилактики рака три нeoжиданных прoдукта

Названы 3 неожиданных продукта, которые нужно употреблять в пищу для профилактики рака.
Ugpressa.ru 10:09
Политика

В Японии предложили заявить права на все Курильские острова

Новые Известия 01:47
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Кино

Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Piter.tv 13 декабря в 09:11
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Технологии

Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft

На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
Cyber.sports.ru 09:53
Авто

В Башкирии пройдет распродажа арестованных автомобилей

В Уфе после новогодних праздников пройдут два аукциона по продаже имущества, изъятого у жителей Башкирии за долги.
UfaTime.ru 19:45
Происшествия

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Финансы

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
Lenta.ru вчера в 12:28
Транспорт

Власти Забайкалья будут добиваться расширения федеральных трасс для снижения числа ДТП

Правительство Забайкальского края планирует добиваться от Росавтодора расширения габаритов федеральных автомобильных дорог, а также проведения других мероприятия по повышению их безопасности.
ТАСС 20:23
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 13 декабря в 07:31
Футбол

Клуб серии С «Монца» предложил контракт Ибрагимовичу

Итальянская «Монца» сделала предложение по контракту шведскому форварду Златану Ибрагимовичу.
Спорт-Экспресс 06:18
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Lenta.ru 14:19
Игры

Что показали на премии Game Awards 2019

Газета.Ru 13 декабря в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное