Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось

Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

В новый план приватизации на 2020-2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт «Шереметьво» и ряд других.
Известиявчера в 16:01

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известиявчера в 17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ruвчера в 17:45

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°вчера в 19:42

В РФ расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40

«Почта России», РЖД и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

News.ruвчера в 20:48
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Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Музыка

Из песни группы Би-2 в эфире «России 1» пропало слово «протесты»

Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполняли на трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория» в Кремлевском дворце.
FreeNews-Volga 01:05
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

LiveSport.ru вчера в 11:09
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета вчера в 18:36
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Происшествия

Пригожин сообщил детали второго за неделю ДТП с сыном Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП второй раз за неделю. Об этом РБК сообщил супруг исполнительницы продюсер Иосиф Пригожин.
РБК 14 декабря в 04:30
Общество

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия

При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок

В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева резко ответила подписчице на обвинение в высокомерии

Родной город 00:42
Культура

Танцы на ТНТ. Кто победит?

Стоит сказать, что команда Егора Дружинина еще ни разу за всю историю проекта не побеждала, хотя всегда имела самых сильных танцоров.
SM News вчера в 23:28
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Космос

Рогозин рассказал о строительстве на космодроме Восточный

РИА Новости вчера в 23:51
Футбол

Дешам посоветовал Жиру покинуть «Челси»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о будущем нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Чемпионат вчера в 05:07
Гаджеты

Опубликованы фотографии камеры Samsung Galaxy S11+

Внушительный размер прямоугольного блока камеры объясняется наличием пяти модулей у Samsung Galaxy S11+.
Goroday.ru 14 декабря в 01:42
Хоккей

Сборная России одержала победу над Финляндией на «Газпром Арене»

На «Газпром Арене» завершилась встреча сборной России с национальной командой Финляндии в рамках Кубка Первого канала.
Невские Новости вчера в 10:23
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 14 декабря в 13:35
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Общество

Названы худшие пароли 2019 года

Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Известия вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены

Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
ИнфоСМИ вчера в 11:44
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай

Российская газета вчера в 23:52
Политика

Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР, несмотря на крайний срок, который отвела Северная Корея, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости вчера в 21:39
Происшествия

Около 60 человек пострадали во время беспорядков в Индии

Порядка 60 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили травмы во время беспорядков в столице Индии Нью-Дели.
RT на русском 00:43
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