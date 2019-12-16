Экономика
ИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как «Дом.РФ», «Почта России», Росгеология, «Зарубежнефть», аэропорт Шереметьево и ряд других.Известиявчера в 16:01
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Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
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Происшествия
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Читинский гарнизонный военный суд продлил до 25 апреля арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости секретарь суда.
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Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
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Музыка
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Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Культура
Артисты «Квартала 95» спели песню о невыполненных обещаниях Зеленского
Артисты студии «Квартал 95» спели на концерте песню, в которой напомнили президенту Владимиру Зеленскому о невыполненных обещаниях.
Общество
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Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
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Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
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Политика
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Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Футбол
Мбаппе установил бомбардирский рекорд чемпионата Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился двумя голами в ворота «Сент-Этьена» в матче 18-го тура чемпионата Франции, который состоялся накануне, 15 декабря, и завершился победой парижан со счётом 4:0. Как сообщает Opta в «Твиттере», благодаря этому дублю форвард довёл свой показатель голов в Лиге 1 до 70.
Политика
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Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Армия и оружие
Рогозин анонсировал скорый пуск «Сармата»
Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоится в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Политика
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Общество
70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Женщины активнее выступают за закон о домашнем насилии. 70% россиян считают необходимо принять закона о домашнем насилии.
Наука
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Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) разработали инновационную технологию, которая в пять раз ускоряет процесс получения инулина.
Авто
Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года
Общество
Опубликовано видео схватки орлана и осьминога
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Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе
О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой на откровенном фото
Отечественная модель Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой на откровенном фото.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".