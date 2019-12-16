Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось

Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как «Дом.РФ», «Почта России», Росгеология, «Зарубежнефть», аэропорт Шереметьево и ряд других.
Известиявчера в 16:01

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

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«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

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Телеканал 360°вчера в 19:42

В РФ расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40

«Почта России», РЖД и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

News.ruвчера в 20:48
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
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Известия 03:48
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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

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Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

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Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

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Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
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Кому противопоказаны картошка и помидоры и даже могут навредить для здоровья, рассказала российский врач Юлиана Чечурина.
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Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лишать свободы должностных лиц без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
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