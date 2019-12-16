Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось

Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

В новый план приватизации на 2020-2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт «Шереметьво» и ряд других.
Известиявчера в 16:01

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известиявчера в 17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ruвчера в 17:45

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°вчера в 19:42

В Рф расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40

«Почта России», РЖД и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

News.ruвчера в 20:48
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

РИА Новости вчера в 20:47
Общество

Врач рассказала о новых видах «гламурных» родов в России

Если ты хочешь самостоятельно достать ребёнка из живота, чтобы твои руки были первыми, которые возьмут малыша, то во время кесарево сечения у женщины убирают пелёнку, которая обычно стоит между женщиной и её животом.
Говорит Москва вчера в 09:36
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета вчера в 20:42
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 00:57
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
RT на русском вчера в 23:18
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета вчера в 22:32
Гаджеты

Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России

Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
iReactor вчера в 18:53
Финансы

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.
Ведомости вчера в 16:04
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Общество

Москвичей в конце недели ждет похолодание

Температура понизится в Москве примерно на 5 градусов в пятницу, 20 декабря.
ТАСС вчера в 23:07
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Футбол

Озил разозлился из-за замены в матче с «Манчестер Сити»

Игрок «Арсенала» Месут Озил довольно эмоционально отреагировал на свою замену в ходе матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
Metaratings вчера в 14:17
Политика

Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
ТАСС вчера в 22:40
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат новейшими бесшумными автоматами

Новым бесшумным автоматом АСМ вооружат подразделения специального назначения Вооруженных сил РФ.
ФАН вчера в 16:55
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Происшествия

Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе

В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
MedikForum.ru вчера в 13:58
Кино

Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
9111.ru 14 декабря в 04:13
Музыка

Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
News.ru вчера в 19:33
Футбол

«Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»

Sportbox.RU вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv 13 декабря в 07:50
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Как сообщили в компании Facebook, которая является владельцем приложения, с 2020 года прекращается поддержка WhatsApp на устаревших версиях Android и iOS и Windows Phone.
Вести ФМ вчера в 12:25
Политика

«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский дал интервью российскому журналисту.
URA.Ru вчера в 16:26
Наука

Найдена связь между электронными сигаретами и повышенным риском рака

Электронные сигареты позиционируются производителями как более безопасные по сравнению с обычными.
Ferra вчера в 05:54
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
РИА Новости вчера в 21:21
Космос

Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет

В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Газета DAILY вчера в 15:03
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
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