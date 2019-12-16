Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось

Доля ваша: в списке компаний на приватизацию появились новые имена

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как «Дом.РФ», «Почта России», Росгеология, «Зарубежнефть», аэропорт Шереметьево и ряд других.
Известиявчера в 16:01

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известиявчера в 17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ruвчера в 17:45

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°вчера в 19:42

В РФ расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40

«Почта России», РЖД и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

News.ruвчера в 20:48
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ТАСС 02:49
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Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
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В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
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РИА Новости 04:01
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Газета.Ru 04:14
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Происшествия

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Российская газета 02:58
Происшествия

СК проводит проверку по ДТП в Нижегородской области

Доследственная проверка организована в Балахнинском районе Нижегородской области по факту ДТП с перевернувшимся автобусом, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости 04:50
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
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Происшествия

Шестилетнего ребенка нашли на трассе в Краснодарском крае

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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

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Следственное управление ФСБ по Ростовской области предъявило обвинение министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по ч.1 ст.286 — превышение должностных полномочий.
РБК Ростов-на-Дону 02:15
Армия и оружие

Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном

Впервые в воздушной дуэли приняли участие новые модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Российская газета вчера в 19:46
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Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе

О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РБК 04:25
Происшествия

Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
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Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

ТАСС 02:27
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
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Политика

На Украине напали на депутата Верховной рады

В украинском городе Сумы неизвестные в балаклавах напали на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.
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Происшествия

Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
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Экономика

Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

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Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

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Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:16
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

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Общество

Опубликовано видео схватки орлана и осьминога

Рамблер 13 декабря в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
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