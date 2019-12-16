Экономика
ИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как «Дом.РФ», «Почта России», Росгеология, «Зарубежнефть», аэропорт Шереметьево и ряд других.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Энергетика
Нефть готовится к прорыву рубежа $66
На этой неделе по нефти ожидается прорыв к $67, к концу недели — к $68,85 за баррель.
Общество
Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей
Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
Авто
Opel возобновил продажи в России
Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Происшествия
СК проводит проверку по ДТП в Нижегородской области
Доследственная проверка организована в Балахнинском районе Нижегородской области по факту ДТП с перевернувшимся автобусом, сообщает региональное следственное управление СК.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
Чиновникам Минздрава РО предъявили официальное обвинение
Следственное управление ФСБ по Ростовской области предъявило обвинение министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому по ч.1 ст.286 — превышение должностных полномочий.
Армия и оружие
Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном
Впервые в воздушной дуэли приняли участие новые модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Политика
Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе
О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Политика
На Украине напали на депутата Верховной рады
В украинском городе Сумы неизвестные в балаклавах напали на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Экономика
Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим органом, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
Эксперты составили список самых плохих паролей 2019 года, которые чаще всего взламывали.
Общество