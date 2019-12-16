В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как «Дом.РФ», «Почта России», Росгеология, «Зарубежнефть», аэропорт Шереметьево и ряд других.

с чего всё началось

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

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