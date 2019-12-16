Экономика
ИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как «Дом.РФ», «Почта России», Росгеология, «Зарубежнефть», аэропорт Шереметьево и ряд других.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 06:01, Ашберн
Авто
Opel снова начал продажи в России
Происшествия
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк игры Gothic
Напомним, что оригинальная Gothic вышла в 2001 году.
Армия и оружие
Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном
Впервые в воздушной дуэли приняли участие новые модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Авто
Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+
Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Происшествия
Вынесен приговор по делу бывшего члена ОНК Дениса Набиуллина
Вынесен приговор по делу бывшего члена ОНК Дениса Набиуллина Пресненский райсуд приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина к четырем годам условно, признав его виновным в мошенничестве.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров не платит дочери алименты
Девять лет назад 47-летний Алексей Макаров расстался с гражданской женой 40-летней Викторией Богатыревой.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Общество
В Воронежской области 31 декабря сделали выходным
За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Политика
Сирия планирует вступить в концепцию «Один пояс — один путь»
Сирия планирует присоединиться к китайской концепции «Один пояс — один путь» и уже предложила КНР шесть совместных проектов.
Политика
Китай прокомментировал выдворение своих дипломатов из США
В Китае прокомментировали решение американских властей выдворить с территории США китайских дипломатов.
Общество
Кремль объяснил невмешательство в судебные разборки Rambler и Twitch
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никоим образом не вмешивается в судебное разбирательство между компанией Rambler и стриминговым сервисом Twitch, а также не комментирует его.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Общество