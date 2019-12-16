Экономика
ИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия».URA.Ruвчера в 17:28
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Общество
Русский музей уберёт из продажи шоколад с портретом Сталина
Шоколадки с портретом Иосифа Сталина на обёртке, возмутившие посетителей, продавались без согласования с Русским музеем, передают «РИА Новости».
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении электронных трудовых книжек в России.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Общество
Российские граждане тратят на еду почти треть своего бюджета
Рейтинг возглавили Люксембург, Португалия и Кипр, где эти затраты составляют 1,6%. Замыкают рейтинг жители Румынии, которые тратят на эту категорию продуктов до 8,2% бюджета.
Гаджеты
Специалисты выяснили, что Apple использует дешевые модули для Mac Pro
Сообщается, что Apple использует самые дешевые и неэффективные варианты модулей.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Происшествия
Экс-глава департамента Минобороны получил 10 лет колонии за взятку
Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина.
Общество
Во Франции подал в отставку верховный комиссар по пенсионной реформе
Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.
Футбол
Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о провале российских футбольных клубов в еврокубках.
Единоборства
Омич Пётр Ян эффектно нокаутировал члена зала славы UFC
В американском Лас-Вегасе завершился представительный турнир по смешанным единоборствам UFC 245.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием
68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием Напомним, что в первый раз Олег Газманов был женат на Ирине Газмановой, с которой узаконил отношения в 1975 году.
Наука
На глубине Тихого океана найдены кратеры искусственного происхождения
В Тихом океане в районе атолла Бикини обнаружили кратеры искусственного происхождения.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
Политика
Украина осудила Россию за непонимание «красных линий»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Лукашенко призвал сажать чиновников за «палочную систему»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал без суда и следствия сажать чиновников, злоупотребляющих «палочной системой».
Биатлон
Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии
70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Происшествия
СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Нижегородской области
Следователи организовали проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Балахнинском районе, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах России
Президент Владимир Путин подписал закон о включении дополнительных регионов России в эксперимент по налогу на самозанятых.