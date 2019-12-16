с чего всё началось

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Общество Российские граждане тратят на еду почти треть своего бюджета Рейтинг возглавили Люксембург, Португалия и Кипр, где эти затраты составляют 1,6%. Замыкают рейтинг жители Румынии, которые тратят на эту категорию продуктов до 8,2% бюджета.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Шоу-бизнес 68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием 68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием Напомним, что в первый раз Олег Газманов был женат на Ирине Газмановой, с которой узаконил отношения в 1975 году.

Экономика Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.

Политика Украина осудила Россию за непонимание «красных линий» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом.

Политика Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Авто Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.

Общество ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии 70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.