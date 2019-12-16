Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия
».
URA.Ruвчера в 17:28

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

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«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

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