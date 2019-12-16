Экономика
ИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия».URA.Ruвчера в 17:28
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Гаджеты
Huawei и Honor запустили в России новогодние скидки
Бренды Huawei и Honor запустили в России новогодние скидки в своих официальных интернет-магазинах.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу Гейдриха, отвечавшего за безопасность Гитлера
Могилу Рейнхарда Гейдриха, который обеспечивал безопасность Адольфа Гитлера и был его любимцем, вскрыли неизвестные.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Политика
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" включает в себя также положения о возможном освобождении некоторых категорий людей от необходимости отказываться от иностранного гражданства при получении украинского.
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России
С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Общество
В Госдуме предложили замену смертной казни
УК предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы более чем за 20 видов преступлений, а в виде смертной казни – только за пять.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Футбол
Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве
Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Общество
Rambler добился временной блокировки контента «Матч ТВ»
Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», который связан с Английской футбольной премьер-лигой, сообщает The Bell со ссылкой на постановление Московского городского суда от 10 декабря.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Общество
Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»
Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.