с чего всё началось

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Политика Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.

Политика Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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Технологии Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».

Общество Соведущего Малышевой не пустили в Россию На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.

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Футбол Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.

Экономика РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.

Музыка Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.

Политика Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Шоу-бизнес Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.

Авто Opel вернулся на российский рынок В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.

Общество Rambler добился временной блокировки контента «Матч ТВ» Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», который связан с Английской футбольной премьер-лигой, сообщает The Bell со ссылкой на постановление Московского городского суда от 10 декабря.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Здоровье Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.