Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия
».
URA.Ruвчера в 17:28

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известиявчера в 17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ruвчера в 17:45

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°вчера в 19:42

В РФ расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40

Стратегическую «Почту России» могут отправить в частные китайские руки

Накануне.Ru06:44
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По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
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Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

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Коммерсантъ 14:00
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости 15:31
Общество

Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
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Политика

Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
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Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Российская газета 14:41
Футбол

Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром

Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
Lenta.ru 14:34
Общество

Две нефтяные компании из РФ будут добывать нефть в Сирии - парламент

Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба парламента.
ПРАЙМ 15:14
Происшествия

Пассажир сломал нос женщине на рейсе Гоа-Москва из-за пролитого кофе

Интерфакс 12:13
Хоккей

«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Газета.Ru 13:42
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Технологии

Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
РБК 15:28
Фигурное катание

Болельщики потребовали отстранить Тарасову от эфиров фигурного катания

В конце прошлой недели на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову от комментирования спортивных соревнований.
РБК 11:47
Экономика

Экс-президента Роспромбанка Салогубова осудили на 5 лет за растрату

Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Коммерсантъ 15:29
Политика

В ЛНР раскритиковали предложенные Зеленским поправки в конституцию

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) раскритиковала поправки в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Lenta.ru 13:57
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Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

RT на русском 08:08
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

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RT на русском 09:19
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM 13:57
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru 13:19
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Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
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Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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Шоу-бизнес

Лолита удивила поклонников ещё большим похудением

Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
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Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
REGNUM 13:18
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
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Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
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