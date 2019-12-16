Экономика
ИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия».URA.Ruвчера в 17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Происшествия
Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом
По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Общество
Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
Политика
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Футбол
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром
Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
Общество
Две нефтяные компании из РФ будут добывать нефть в Сирии - парламент
Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба парламента.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Технологии
Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
Фигурное катание
Болельщики потребовали отстранить Тарасову от эфиров фигурного катания
В конце прошлой недели на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову от комментирования спортивных соревнований.
Экономика
Экс-президента Роспромбанка Салогубова осудили на 5 лет за растрату
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Политика
В ЛНР раскритиковали предложенные Зеленским поправки в конституцию
Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) раскритиковала поправки в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Шоу-бизнес
Лолита удивила поклонников ещё большим похудением
Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.