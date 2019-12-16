Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия
».
URA.Ruвчера в 17:28

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В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известиявчера в 17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ruвчера в 17:45

Россию ждёт новый виток «амбициозной» распродажи госпредприятий

News.ru11:55

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°вчера в 19:42

В РФ расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40
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Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
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Политика

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Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

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Коммерсантъ 13:58
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Политика

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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

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РИА Новости 15:31
Происшествия

Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Lenta.ru 09:50
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Хоккей

Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

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Экономика

Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»

Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать.
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Политика

Hürriyet (Турция): Кипр стал центром мира (Hürriyet)

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ИноСМИ 07:00
Политика

На Украине опубликовали текст законопроекта о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект о децентрализации власти.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Общество

Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

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РБК 14:39
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

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Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
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Политика

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Наука

Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

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Фигурное катание

Болельщики потребовали отстранить Тарасову от эфиров фигурного катания

В конце прошлой недели на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову от комментирования спортивных соревнований.
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Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

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Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
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Три женщины погибли в ДТП в Новочебоксарске

16 декабря в городе Новочебоксарске (Чувашия) случилось смертельное ДТП.
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Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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Rambler в ближайшее время может подать иск к «Матч ТВ»

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Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Футбол

Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
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Тиль признался, что всё ещё привыкает к России

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль рассказал о своей адаптации в России.
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