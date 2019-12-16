с чего всё началось

Представители «Росгеологии» и «Почты России», в свою очередь, сообщили, что о планах приватизации не знают и данную ситуацию никак прокомментировать не могут. Ранее ГЛАС соощал о том, что правительство расширит план по приватизации госкомпаний.

«Почта России» и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

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