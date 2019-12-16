Экономика
ГЛАС.RU«Почта России» и Шереметьево могут войти в новый план приватизации
Представители «Росгеологии» и «Почты России», в свою очередь, сообщили, что о планах приватизации не знают и данную ситуацию никак прокомментировать не могут. Ранее ГЛАС соощал о том, что правительство расширит план по приватизации госкомпаний.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия».URA.Ruвчера в 17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Политика
Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Политика
Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Изначально партнерами Opel станут 11 дилерских компаний в 8 городах России, сообщает российский офис марки.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Футбол
В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю
Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Политика
Путин и Меркель обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности ЕС
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
СМИ: Слуцкий возглавит «Рубин»
Общество
Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию
Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева отреагировала на сообщения СМИ о том, что ее коллега по эфиру, врач Герман Гандельман не смог попасть в Россию из-за проблем на границе.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Космос
Рогозин рассказал о планах сделать «лифт» на Луну
«Роскосмос» намерен создать универсальный модуль для посадок на Луну.
Общество
Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019—2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Музыка
Из эфира «России 1» пропало слово «протесты» в песне «Би-2»
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Общество
В волгоградской школе учитель отстригла челку ученику
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.