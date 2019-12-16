Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Почта России» и Шереметьево могут войти в новый план приватизации

Представители «Росгеологии» и «Почты России», в свою очередь, сообщили, что о планах приватизации не знают и данную ситуацию никак прокомментировать не могут. Ранее ГЛАС соощал о том, что правительство расширит план по приватизации госкомпаний.
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с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия
».
URA.Ruвчера в 17:28

Подробнее о событии

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известиявчера в 17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ruвчера в 17:45

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°вчера в 19:42

В РФ расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40

Стратегическую «Почту России» могут отправить в заботливые китайские руки

Накануне.Ru06:44
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Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Политика

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РБК 07:50
Футбол

Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Вести.Ru 07:25
Политика

Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
РИА Новости 07:16
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.
RT на русском 07:52
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
РБК 06:45
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Изначально партнерами Opel станут 11 дилерских компаний в 8 городах России, сообщает российский офис марки.
Российская газета 04:43
Политика

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
Футбол

В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю

Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Аргументы и Факты 01:18
Общество

В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 03:21
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Газета.Ru 07:18
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Политика

Путин и Меркель обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности ЕС

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:58
Футбол

СМИ: Слуцкий возглавит «Рубин»

RT на русском 07:42
Общество

Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева отреагировала на сообщения СМИ о том, что ее коллега по эфиру, врач Герман Гандельман не смог попасть в Россию из-за проблем на границе.
РИА Новости 07:17
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

Минобороны опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух МиГ-31БМ.
РИА Новости 05:01
Происшествия

Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе

13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 07:17
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Космос

Рогозин рассказал о планах сделать «лифт» на Луну

«Роскосмос» намерен создать универсальный модуль для посадок на Луну.
Коммерсантъ 07:39
Общество

Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019—2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
RT на русском 06:41
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Коммерсантъ 07:09
Музыка

Из эфира «России 1» пропало слово «протесты» в песне «Би-2»

Говорит Москва вчера в 06:19
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Общество

В волгоградской школе учитель отстригла челку ученику

Kursk.com 14 декабря в 13:25
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
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