Экономика

ИзвестияИзвестияВ списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия
».
URA.Ruвчера в 17:28

Подробнее о событии

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

Известиявчера в 17:18

«Известия»: «Почта России» и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

ТАССвчера в 20:12

Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

URA.Ruвчера в 17:45

В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Телеканал 360°вчера в 19:42

В РФ расширяется список компаний на приватизацию

РЕН ТВвчера в 18:45

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUMвчера в 21:40

Стратегическую «Почту России» могут отправить в заботливые китайские руки

Накануне.Ru06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Футбол

Зозуля «уколол» фанатов «Райо Вальекано» в ответ на их оскорбления

Евро-футбол.ру 08:59
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Газета.Ru 07:18
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.
РИА Новости 08:41
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

РИА Новости 09:44
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Рамблер 06:11
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Политика

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Известия 10:06
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Политика

Путин: Россия с начала года заработала $13 млрд на продаже оружия

С начала года отгружено продукции на $13 млрд, отметил глава государства.
Реальное время 06:48
Армия и оружие

СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16

Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
Avia.pro вчера в 20:05
Происшествия

Уволенный россиянин застрелил своего начальника

В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Lenta.ru 09:33
Происшествия

Директора ФБК Жданова отпустили из полиции

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили после сегодняшнего задержания на выходе из спецприемника, где до этого он отбывал десять суток ареста.
Коммерсантъ 09:10
Шоу-бизнес

Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Слово и Дело вчера в 12:30
Общество

Путин одобрил отмену «банковского роуминга»

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.
Газета.Ru 10:17
Футбол

«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Украина.ру 08:04
Биатлон

Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
News.ru 06:08
Хоккей

Нападающий Галузин перешел в «Ак Барс»

"Ак Барс" подписал контракт с нападающим Владимиром Галузиным. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.
Реальное время 10:16
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Политика

Соколов станет вице-губернатором Петербурга вместо Маркова

Первый заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР", бывший федеральный министр транспорта Максим Соколов станет новым вице-губернатором Петербурга.
ЗакC.Ру 02:50
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия

Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

РБК 06:45
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное