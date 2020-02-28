с чего всё началось

Речь идет о машинах, средняя стоимость которых начинается от 3 млн рублей. Теперь в него входят автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

В списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали скриншоты дебютного геймплея Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.

Авто Audi объявила стоимость спортивного кроссовера SQ7 для РФ Компания Audi начала принимать заказы на новый спортивный крососвер SQ7. Цена автомобиля в России начинается от 6 785 000 рублей.

Политика Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели подробный телефонный разговор по инициативе турецкой стороны.

Политика В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР В среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин, оценивая предложения закрепить в Конституции положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил о взятом страной обязательстве выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом.

Политика Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.

Единоборства Емельяненко опубликовал фото спарринга с Кадыровым Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Армия и оружие В США презентовали модель гиперзвукового оружия В вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), утверждает сообщество Next Generation Weapons Technology.

Гаджеты OnePlus 7T Pro назвали лучшим смартфоном MWC 2020 Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что именно их гаджет OnePlus 7T Pro стал победителем в номинации «Лучший смартфон».

Армия и оружие Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.

Гаджеты Ответ Huawei на Redmi 7 выглядит довольно привлекательно Готовящаяся к выходу модель Huawei Enjoy 10e должна стать достойной альтернативой Redmi 7. Инсайдер даже называет Enjoy 10e «маленьким Кинг-Конгом» – именно так неофициально обозначает свои модели Redmi.

Технологии GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5 Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.

Общество В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек Число погибших от коронавируса возросло до 21 человека, уточнил он. По словам чиновника, речь идет о заразившихся в возрасте от 70 лет.