Авто
Газета.RuВ списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки
Речь идет о машинах, средняя стоимость которых начинается от 3 млн рублей. Теперь в него входят автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.Журнал Авто.ру10:34
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Комментарии
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В сети появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России
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Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
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Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы
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28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предзаказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе RAV4, сообщает Shraibikus News.
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Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом
США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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Россиянке дали пожизненное за убийство, совершенное мужем-иностранцем
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
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Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
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Экономика
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
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Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Спорт
Сайтама всех побеждает в трейлере One Punch Man: A Hero Nobody Knows
Теннис
Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае
В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве сирийской армии отвечать на атаки террористов
Сирийская арабская армия (САА) имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за снижения цен на нефть.