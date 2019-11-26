с чего всё началось

Политик указала, что в списке присутствуют 24 «лишних» человека. Некоторые из них умерли от аллергии, некоторые погибли в ДТП вблизи майдана, кто-то вовсе в Запорожской области, и сразу несколько человек умерли от проблем с сердцем.

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Политика Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже "На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Общество Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.

Общество Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Общество В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.

Политика США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.

Политика Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

Музыка София Ротару переживает из-за травли в СМИ Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.

Здоровье Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.

Общество В России появилось рекордное число открытых вакансий Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.