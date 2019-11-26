Общество
ИзвестияВ списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Политик указала, что в списке присутствуют 24 «лишних» человека. Некоторые из них умерли от аллергии, некоторые погибли в ДТП вблизи майдана, кто-то вовсе в Запорожской области, и сразу несколько человек умерли от проблем с сердцем.
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с чего всё началось
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Страна.ua исследовала список «Небесной сотни» и обнаружила в нём людей, обстоятельства смерти которых вызвали у неё подозрения.Московский Комсомолецвчера в 21:29
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В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц
Комсомольская правдавчера в 10:45
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Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Политика
Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже
"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Армия и оружие
Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена
Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии
Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Шоу-бизнес
Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой актрисой
Голливудский актер Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой коллегой по цеху Алией Шокат.
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Армия и оружие
В США увидели в таинственной российской ракете оружие для Су-57
Военные эксперты американского журнала The Drive уверены, что новая ракета является «секретным оружием» Су-57.
Происшествия
Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане
ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Авто
Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России
Компания Datsun сообщила об отзыве более 1,5 тысяч различных легковых машин из России.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Общество
В России появилось рекордное число открытых вакансий
Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.
Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.