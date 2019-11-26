Общество

ИзвестияИзвестияВ списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Политик указала, что в списке присутствуют 24 «лишних» человека. Некоторые из них умерли от аллергии, некоторые погибли в ДТП вблизи майдана, кто-то вовсе в Запорожской области, и сразу несколько человек умерли от проблем с сердцем.
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с чего всё началось
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Страна.ua
 исследовала список «Небесной сотни» и обнаружила в нём людей, обстоятельства смерти которых вызвали у неё подозрения.
Московский Комсомолецвчера в 21:29

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В списке «Небесной сотни» обнаружили подозрительные смерти

РЕН ТВвчера в 21:28

В списке «Небесной сотни» нашли подозрительные смерти

РИА Новостивчера в 20:21

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

Газета.Ruвчера в 14:00

Эксперт: В «Небесную сотню» записывали всех подряд

Взгляд.рувчера в 14:22

В списке «Небесной сотни» нашли фальсификации

News.ruвчера в 10:54

В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц

Комсомольская правдавчера в 10:45

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

Lenta.ruвчера в 10:02
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Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

Газета.Ru 00:53
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Армия и оружие

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Российская газета 00:12
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета вчера в 08:01
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии

Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Вечерняя Москва вчера в 16:04
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой актрисой

Голливудский актер Брэд Питт перестал скрывать роман с молодой коллегой по цеху Алией Шокат.
Актуальные Новости вчера в 07:02
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
Woman.ru вчера в 11:17
Армия и оружие

В США увидели в таинственной российской ракете оружие для Су-57

Военные эксперты американского журнала The Drive уверены, что новая ракета является «секретным оружием» Су-57.
Южный Федеральный вчера в 23:18
Происшествия

Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане

ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Политическая Экспертиза вчера в 20:45
Авто

Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России

Компания Datsun сообщила об отзыве более 1,5 тысяч различных легковых машин из России.
Car.ru вчера в 12:43
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК вчера в 15:41
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском вчера в 14:03
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Здоровье

Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru вчера в 07:48
Общество

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.
Газета.Ru вчера в 19:59
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
ГЛАС.RU 00:00
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Ведомости вчера в 07:17
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском вчера в 23:06
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