Общество

Lenta.ruLenta.ruВ списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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В списке «Небесной сотни» нашли подозрительные смерти

РИА Новости20:21

Эксперт: В «Небесную сотню» записывали всех подряд

Взгляд.ру14:22

В списке «Небесной сотни» нашли фальсификации

News.ru10:54

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

Газета.Ru14:00

В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц

Комсомольская правда10:45

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

Lenta.ru10:02

В «Небесной сотне» нашли лишних людей

РЕН ТВ09:45
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Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 20:02
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Коммерсантъ 10:00
Политика

На Украине хотят отбирать транзитный газ у России

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РЕН ТВ вчера в 15:59
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После ДТП в Доминикане 15 россиян находятся в критическом состоянии

Московский Комсомолец 19:12
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Здоровье

У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще

Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.
MedikForum.ru вчера в 06:50
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.
РБК 15:01
Интернет

Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
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Армия и оружие

Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

Россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
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Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

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Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
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Армия и оружие

ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29

ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
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Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind

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Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10

Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
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Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
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Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

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Новые власти Боливии назначили посла в США

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
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В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
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