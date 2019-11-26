Общество
Lenta.ruВ списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц
Комсомольская правда10:45
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Спорт
Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных
Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.
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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Здоровье
У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще
Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Единоборства
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Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20
Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
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Россиянин побил мировой рекорд по дальности ночного выстрела
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Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
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Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Культура
Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020
Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.
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Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
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Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске.
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
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Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind
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Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
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Наука
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Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
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Новые власти Боливии назначили посла в США
Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
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В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.