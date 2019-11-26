В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

Спорт Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Здоровье У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Происшествия Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20 Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.

Интернет Facebook заплатит пользователям за участие в опросах Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Авто Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.