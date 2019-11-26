с чего всё началось

Политик указала, что в списке присутствуют 24 «лишних» человека. Некоторые из них умерли от аллергии, некоторые погибли в ДТП вблизи майдана, кто-то вовсе в Запорожской области, и сразу несколько человек умерли от проблем с сердцем.

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

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Авто Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck У экспертов возникло множество вопросов по поводу аэродинамических характеристик, при заявленной скорости разгона до первой «сотни» за 2,9 секунды.