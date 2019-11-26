Общество
ИзвестияВ списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Политик указала, что в списке присутствуют 24 «лишних» человека. Некоторые из них умерли от аллергии, некоторые погибли в ДТП вблизи майдана, кто-то вовсе в Запорожской области, и сразу несколько человек умерли от проблем с сердцем.
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с чего всё началось
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Страна.ua исследовала список «Небесной сотни» и обнаружила в нём людей, обстоятельства смерти которых вызвали у неё подозрения.Московский Комсомолец21:29
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В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц
Комсомольская правда10:45
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
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В Саратовской области за неделю с 18 по 24 ноября зарегистрировано 11 198 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
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Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова опроверг информацию о том, что его сын извинился перед сослуживцем, сообщает Life.ru.
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Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck
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