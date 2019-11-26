Общество
Газета.RuВ списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
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с чего всё началось
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Страна.ua исследовала список «Небесной сотни» и обнаружила в нём людей, обстоятельства смерти которых вызвали у неё подозрения.Московский Комсомолец21:29
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В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц
Комсомольская правда10:45
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В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Общество
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
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Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым
Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
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Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
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Мадридский "Реал" сыграл вничью на своем поле в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" - 2:2. При этом еще до начала встречи "королевский клуб" вышел в плей-офф турнира.
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Футбол
Сульшер задействует резервистов «МЮ» в матче против «Астаны»
По информации английских источников, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер активно задействует игроков резервной команды в выездном матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны».
Политика
В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны
Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Футбол
Сборную России не отстранят от Евро-2020
Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.