с чего всё началось

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.

Авто Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.

Общество Белый дом США перекрыли из-за нарушения воздушного пространства Во вторник американская Секретная служба сообщила о временном блокировании территории Белого дома и Капитолия из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона.

Экономика Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Политика Путин вызвал Миллера и Новака после разговора с Зеленским Президент РФ Владимир Путин провёл встречу по вопросам энергетических отношений России и Украины с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком .

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Футбол «Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер» «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.

Общество В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.

Футбол «Реал» упустил победу над «ПСЖ», ведя 2:0 Мадридский "Реал" сыграл вничью на своем поле в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" - 2:2. При этом еще до начала встречи "королевский клуб" вышел в плей-офф турнира.

Политика Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.

Футбол Сульшер задействует резервистов «МЮ» в матче против «Астаны» По информации английских источников, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер активно задействует игроков резервной команды в выездном матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны».

Политика В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.

Игры Valve удалила из Steam около тысячи игр Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.

Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.