Общество

Газета.RuГазета.RuВ списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
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с чего всё началось
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своей статье для издания Страна.ua
 исследовала список «Небесной сотни» и обнаружила в нём людей, обстоятельства смерти которых вызвали у неё подозрения.
Московский Комсомолец21:29

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В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

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