Общество
РБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Общество
Прокурор потребовал назначить Егору Жукову четыре года колонии
«Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует агентство слова обвинителя.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Происшествия
За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело
Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Космос
Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»
Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
Общество
Из «Магнита» уволились пятеро топ-менеджеров
Пятеро топ-менеджеров торговой сети «Магнит» покинули компанию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Армия и оружие
Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC
Политика
Россия зеркально ответит на продление Украиной пошлин на товары
Москва зеркально ответит на решение Киева о продлении действия специальных пошлин на российские товары.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Политика
Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Политика
Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
Общество
Российские школьники стали менее грамотными
Согласно результатам исследования, средний балл российского школьника по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), в области естественных наук — 478 баллов (487 в 2015 году), в области математики — 488 баллов (494 в 2015 году).
Футбол
«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Футбол
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны
«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Фигурное катание
Косторная начнет финал Гран-при, Загитова выступит последней
В среду, 4 декабря прошла жеребьевка финала Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу у женщин откроет Алена Косторная.