Общество

РБКРБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Bloomberg включил миллиардера Бориса Йордана в список людей года

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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

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Бывший глава телеканала НТВ Борис Йордан вошел в список 50 самых влиятельных людей мира по версии агентства Bloomberg

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