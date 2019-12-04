Общество
РБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа
Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Армия и оружие
ООН требует от Украины расследовать мародерство силовиков в Донбассе
Управление Организации Объединенных Наций призвало украинские государственные ведомства приступить к расследованию всех утверждений о кражах и ограблениях, а также использовании в военных целях чужого жилья, совершенных солдатами и правоохранителями Украины в период вооруженного конфликта в Донбассе.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Экономика
«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину
Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Владимир Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
На совещании по развитию ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.
Армия и оружие
США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе
Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.
Футбол
В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020
Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020.
Происшествия
За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело
Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Происшествия
Дело начальника Алданского ИВС дошло до суда
Следствием установлено, что с февраля 2016 по декабрь 2017 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника, а позже – начальника ИВС, исполняя незаконные указания начальника отдела МВД России по Алданскому району, предоставлял привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированные условия содержания.
Политика
В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине
Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Культура
Картину Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн
Общество
В России потеплеет на 25 градусов
Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Политика
Украина захотела получить в торговле с Евросоюзом права стран ЕС
Киев рассчитывает, что Украине разрешат торговлю с Евросоюзом на тех же условиях, которые применяются между странами ЕС, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Кино
Актрисе Хелен Миррен вручат почетного «Золотого медведя» на Берлинале
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Гаджеты
Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
Экономика
На проект краснодарского канатного метро выделено 400 000 долларов
Кроме краснодарской канатки, одобрение совета директоров НРБ получили планы по запуску современной трамвайной линии в китайском округе Хуанши, и два проекта в Индии строительство водопровода в штате Манипур и подземного метро в Индоре (Индия).
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Происшествия
В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже
В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Футбол