Общество

РБКРБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Bloomberg включил миллиардера Бориса Йордана в список людей года

Forbes10:50

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

РБК12:15

Bloomberg включил в топ-50 самых влиятельных людей двух выходцев из России

Дождь11:48

Bloomberg включил бывшего гендиректора НТВ в топ-50 самых влиятельных людей

Ведомости13:09

Экс-главу НТВ включили в список самых влиятельных людей по версии Bloomberg

Коммерсантъ14:46

Бывший директор НТВ вошел в список 50 самых влиятельных людей мира. Bloomberg назвал его «королем растительного наркотика»

Фонтанка.Ру13:41

Бывший глава телеканала НТВ Борис Йордан вошел в список 50 самых влиятельных людей мира по версии агентства Bloomberg

Эхо Москвы15:00
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Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Политика

Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 14:45
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Армия и оружие

ООН требует от Украины расследовать мародерство силовиков в Донбассе

Управление Организации Объединенных Наций призвало украинские государственные ведомства приступить к расследованию всех утверждений о кражах и ограблениях, а также использовании в военных целях чужого жилья, совершенных солдатами и правоохранителями Украины в период вооруженного конфликта в Донбассе.
Телеканал 360° 13:49
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Экономика

«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину

Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РБК 08:41
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:45
Армия и оружие

Владимир Путин: США рассматривают космос как театр военных действий

На совещании по развитию ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.
Военное дело 10:35
Армия и оружие

США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе

Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.
Газета.Ru 16:51
Футбол

В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020

Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:11
Происшествия

За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело

Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Sportbox.RU 03:44
Происшествия

Дело начальника Алданского ИВС дошло до суда

Следствием установлено, что с февраля 2016 по декабрь 2017 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника, а позже – начальника ИВС, исполняя незаконные указания начальника отдела МВД России по Алданскому району, предоставлял привлекающимся к уголовной ответственности лицам, в том числе ранее осужденным, привилегированные условия содержания.
SakhaNews 01:51
Политика

В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине

Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
Московский Комсомолец 06:44
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Культура

Картину Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн

ТАСС вчера в 18:19
Общество

В России потеплеет на 25 градусов

Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Smolnarod.ru 13:21
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru 18:31
Политика

Украина захотела получить в торговле с Евросоюзом права стран ЕС

Киев рассчитывает, что Украине разрешат торговлю с Евросоюзом на тех же условиях, которые применяются между странами ЕС, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 17:50
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Кино

Актрисе Хелен Миррен вручат почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Радио Sputnik 09:34
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Гаджеты

Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000

3DNews вчера в 08:08
Экономика

На проект краснодарского канатного метро выделено 400 000 долларов

Кроме краснодарской канатки, одобрение совета директоров НРБ получили планы по запуску современной трамвайной линии в китайском округе Хуанши, и два проекта в Индии строительство водопровода в штате Манипур и подземного метро в Индоре (Индия).
За рулем Кубань 12:17
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС 11:33
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Футбол

Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:58
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Борис Алексеевич Йордан
Американский бизнесмен
Бизнесмен, экс-гендиректор компаний НТВ и «Газпром-Медиа», американский гражданин из семьи российского происхождения.
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
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