Экономика

РБКРБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Bloomberg включил миллиардера Бориса Йордана в список людей года

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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

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США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
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Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы.
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Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге

Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
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ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

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