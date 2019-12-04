Экономика
РБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Общество
Coca-Cola изменит легендарный рецепт
Компания Coca-Cola изменит рецепт легендарного безалкогольного напитка, в частности, планируется снизить среднее содержание сахара примерно на 10%.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Армия и оружие
ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок
Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Киберспорт
NAVI прошли на DreamLeague Leipzig Major
Политика
Силовик рассказал о причастности убитого в ФРГ Хангошвили к терроризму
В июне 2004 года Хангошвили якобы участвовал под руководством Басаева в нападениях на чиновников в Ингушетии, в результате погибли 98 человек, в том числе 67 силовиков.
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Кино
Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом
Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.
Общество
Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации
Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети.
Армия и оружие
Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Сендергорд подчеркнул, что решение не было политическим, так как в его принятии не участвовал министр иностранных дел Дании.
Политика
Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа
Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Наука
На Ставрополье разработали препарат для лечения рака
В Ставропольском крае разработали препарат, который лечит клетки, пораженные тремя видами рака - меланомой, глиобластомой и карциномой легкого.
Политика
Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму
Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Шоу-бизнес
Ани Лорак разбила машину и совершила кражу в клипе «Мы нарушаем»
Любви тебе, Дива, твой пример дарит надежду многим.
Общество
Новый календарь Pirelli посвятили шекспировской Джульетте
Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Происшествия
Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге
Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Общество
Телеведущий Пельш оказался в больнице
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
Российские школьники стали хуже считать и читать
Согласно результатам международного исследования качества образования PISA, среди российских школьников зафиксирован спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Политика
Эксперт обвинил Россию и СССР в «необразованности» украинцев
Царская Россия и СССР подавляли развитие украинских науки, культуры и искусства, заявил 3 декабря в своем блоге в издании «Новое время» украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.