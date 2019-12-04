Общество
РБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Политика
НАТО считает угрозой «агрессивные действия» России
В НАТО назвали «агрессивные действия» России и международный терроризм основными угрозами альянса.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Футбол
Со следующего сезона количество групп ПФЛ сократится до четырех
Будет сохранено общее количество команд; — Победители каждой из 4 групп ежегодно выходят в ФНЛ — 4 команды выбывают (из ФНЛ в ПФЛ — 4 команды); — Команды из группы "Восток" включаются в существующие группы "Центр", "Запад" и "Урал-Приволжье"; — В каждую из 3 новых групп добавляются по 2 команды из действующей группы "Восток".
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату оглашения решения суда по иску к «Газпрому»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании долга с «Газпрома» ожидается в феврале 2020 года.
Политика
Лавров в ходе визита в Италию встретится с Конте
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе в визита в Италию встретится с премьер-министром страны Джузеппе Конте, заявил российский посол в Риме Сергей Разов.
Футбол
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
Происшествия
Двадцать человек доставили в больницы после ДТП с автобусом в Саратове
Трое детей и 17 взрослых, по уточненным данным, доставлены в больницы для осмотра после столкновения автобуса с опорой уличного освещения в Саратове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
Футбол
Россия попала в первую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Как сообщает пресс-служба союза, сборная России оказалась в первой корзине дивизиона B вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Политика
Премьер-министр Швеции поддержал санкционную политику в отношении РФ
Премьер-министр Швеции Стефан Левен, который находится с рабочим визитом в Киеве, заявил, что его страна выступает за сохранения европейских санкций против России.
Политика
Гончарук обсудил «Северный поток — 2» с премьером Швеции
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провёл переговоры со шведским коллегой Стефаном Лёвеном, в рамках которых стороны обсудили газопровод «Северный поток — 2».
Общество
Новый календарь Pirelli посвятили шекспировской Джульетте
Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.
Происшествия
Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане
Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Футбол
Златан Ибрагимович вернется в Италию
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».
Фигурное катание
Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при
Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Музыка
Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе
Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.