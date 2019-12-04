Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

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Гаджеты В России появился новый бренд бюджетных телефонов Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».

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