Экономика
РБКВ список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Футбол
Слуцкий провёл прощальный обед с футболистами «Витесса»
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло
Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
Здоровье
Популярное лекарство в ЕС от диабета может быть опасно для здоровья
Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Шоу-бизнес
Лещенко назвал пенсии россиян позором
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
Армия и оружие
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое цитирует начальника Генштаба ВС КНДР Пак Хен Чхона.
Политика
Американцам показали «Авангард» ради сохранения Договора о СНВ
Россия продемонстрировала инспекторам из Пентагона новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард" в конце ноября в качестве жеста доброй воли, чтобы подтолкнуть Вашингтон к продлению Договора СНВ-3.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Футбол
Источник: «Милан» отказался от идеи приобретения Алексея Миранчука
Как сообщает Calciomercato, спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан принял решение отказаться от идеи приобретения Алексея Миранчука и сосредоточиться на других целях.
Политика
СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Политика
Силовик рассказал о причастности убитого в ФРГ Хангошвили к терроризму
В июне 2004 года Хангошвили якобы участвовал под руководством Басаева в нападениях на чиновников в Ингушетии, в результате погибли 98 человек, в том числе 67 силовиков.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак
В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Энергетика
В Ираке считают необходимым продлить сделку ОПЕК+ до конца 2020 года
Сделка по снижению объемов добычи нефти ОПЕК+ должна быть продлена до конца 2020 года.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.