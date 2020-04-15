с чего всё началось

Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Коротко о том, что предложил президент России.

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 570

Космос Российская «Федерация» точно сядет Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов. 5

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 169

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1,9K

Футбол «Барселона» готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга.

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 3

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 698

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 109

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 4

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 1,7K

Здоровье Путин объявил об открытии инфекционной больницы в Новой Москве Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство быстровозводимой больницы в Новой Москве 10 марта 2020 года, а 19 марта строители приступили к возведению лечебного блока медцентра. 1

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 936

Недвижимость В правительстве уточнили условия получения «антикризисной» ипотеки Вице-премьер уточнил, что к жилью комфорт-класса относятся квартиры стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также до 3 млн — в регионах. 12

Общество В Свердловской области умер первый пациент с коронавирусом В Свердловской области скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 6

Гаджеты Всё идёт по плану: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году Ранее ходили слухи о том, что Xiaomi в последнее время оказалась недовольна результатами Huami и собирается отозвать значительную часть своих инвестиций из компании, что поставит под угрозу разработку нового фитнес-браслета Mi Band 5.

Кино Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль. 3,3K

Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 30