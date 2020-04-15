Экономика
СибдепоПрезидент России объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Коротко о том, что предложил президент России.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ15 апреля в 09:16
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда15 апреля в 09:16
Путин предложил считать непродовольственную торговлю пострадавшей отраслью
Газета.Ru15 апреля в 09:24
Владимир Путин пообещал, что малый и средний бизнес получит финансовую помощь от государства
ЦДИ ПО15 апреля в 09:24
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Экономика
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