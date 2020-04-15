Коронавирус
Тульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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Путин предложил внести в список пострадавших отраслей торговлю непродовольственными товарами
Комсомольская правда09:16
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv 07:43
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 19,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 10 апреля, увеличились на 19,2 баррелей — до 503,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:51
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Общество
Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными
За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.
Известия 10:13
Здоровье
Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса
Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru 05:20
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными.
Известия 09:47
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля
За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.
Говорит Москва вчера в 11:43
Политика
CNN (США): ситуация с коронавирусом принимает серьезный оборот в России, и Путин больше не излучает уверенность (CNN)
Менее месяца назад Путин буквально излучал уверенность, рассказывая о тех мерах, которые правительство принимает на фоне набиравшего обороты глобального кризиса, уверяя своих сограждан, что ситуация находится «под контролем» благодаря вовремя принятым превентивным мерам.
ИноСМИ 11:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru 13 апреля в 18:35
Общество
Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства
Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости 09:36
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки – даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
Хоккей
Линус Умарк: было ощущение, что сможем обыграть «Ак Барс»
Бывший нападающий «Салавата» считает, что его команде было по силам соперничать с «Ак Барсом».
ГЛАС.RU 03:01
Транспорт
В Краснодарском крае появятся карантинные посты
В Краснодарском крае появятся карантинные посты. Полицейские будут выборочно останавливать машины и проверять у них пропуска.
Московский Комсомолец Краснодар 07:42
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
Семьи с детьми до 3-х лет получат ежемесячные выплаты из бюджета
Пять тысяч рублей на детей до трех лет ежемесячно смогут получать семьи Карачаево-Черкесии, в которых есть малыши соответствующего возраста.
Телеканал Архыз 24 05:23
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07