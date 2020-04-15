Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4K

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