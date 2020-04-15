Коронавирус
Московский КомсомолецВ список пострадавших предприятий включат непродовольственную розницу
Президент России Владимир Путин поручил включить в перечень отраслей, которые серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса, малые и средние компании непродовольственной розницы.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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В список пострадавших предприятий включат непродовольственную розницу
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