Для этого правительство, в том числе, расширит перечень таких отраслей и включит в этот список торговлю непродовольственными товарами.

Президент России Владимир Путин предложил расширить перечень компаний, наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса, а именно включить в него организации, которые торгуют непродовольственными товарами.

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