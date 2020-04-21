Экономика
RT на русскомВ список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который пока вошли 246 компаний из 15 отраслей.
Читать в источнике
Оценить400
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Киберспорт
Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей
Одно из самых популярных игровых приложений World of Tanks отмечает завтра, 22 апреля, свой юбилей.
Актуальные Новости 11:59
Происшествия
В Китае произошел сильный пожар на территории химзавода
РИА Новости 12:18
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Энергетика
Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов
Министерство энергетики России считает, что вчерашнее падение майского фьючерса WTI до отрицательного значения связано с действиями спекулянтов.
ТАСС 13:01
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Экономика
Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 10:04
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Подписание документа, принятого в 2019 году, является важнейшим шагом в урегулировании Карабахского конфликта, заявил 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
ИА Красная Весна 07:26
Технологии
Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы
В конце марта Microsoft объявила, что пользовательские подписки Office 365 будет переименованы в Microsoft 365 и предложат ряд новых возможностей.
3DNews 10:40
Экономика
S&P спрогнозировало невыплату дивидендов ВТБ из-за коронавируса
Агентство S&P сохранило рейтинги банка ВТБ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом на фоне ожидания рецессии в российский экономике из-за распространения коронавируса и снижения мирового спроса на нефть.
РБК 12:50
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Культура
Компания Спилберга снимет фильм о единственной победительнице «Дакара»
Motorsport.com Россия 10:59
Общество
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности.
Lenta.ru 04:45
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19