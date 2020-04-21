По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который пока вошли 246 компаний из 15 отраслей.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,8K

Политика США отказались признавать ключевую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом США заявили, что не приемлют положения уже принятой резолюции Генассамблеи ООН по коронавирусу, в которых отмечается ключевая роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказано в комментарии на сайте американского постпредства при ООН.

Политика Айсен Николаев: До 1 мая будет принят ряд кадровых решений Глава республики в ходе интервью ЯСИА заявил о том, что до 1 мая будет принят ряд кадровых решений.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.

Общество В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Общество Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 161

Общество В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 744

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 466

Происшествия СК проверит данные о массовых гуляниях новосибирцев Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ. 42

Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. 210

Здоровье В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра. 43

Гаджеты Xiaomi представила бюджетный электросамокат Scooter 1S Xiaomi Scooter 1S может работать в трех режимах энергосбережения: ЭКО (ECO), нормальный режим (D) и спортивный режим (S). 2

Экономика Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Кино Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety. 4

Наука Объяснен вред коронавируса для курильщиков Международная группа ученых объяснила появление осложнений и повышенный риск смерти от коронавируса у курильщиков. 16

Экономика Прибыль Netflix из-за карантина выросла вдвое Американская компания Netflix, которая предоставляет зрителям фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа, в первом квартале 2020 года получила рекордную прибыль.

Авто Электрический пикап Tesla Cybertruck сможет плавать Пикап Tesla Cybertruck сможет некоторое время держаться на плаву, если окажется в воде.

Общество В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 141