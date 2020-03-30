Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ список товаров первой необходимости внесены коррективы

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости. Соответствующий документ содержится на сайте кабинета министров.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости
, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Ведомостивчера в 21:45

Подробнее о событии

Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Политика Сегоднявчера в 18:27

Правительство РФ не включило табак в список товаров первой необходимости

Невские Новости02:48

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 18:27

Кого разорит новый список товаров первой необходимости для россиян

Московский Комсомолец09:02

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАССвчера в 16:09

Без табака? Кабмин обновил список товаров первой необходимости

ИА Красная Веснавчера в 16:57
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Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 05:34
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране президент России Владимир Путин дал несколько поручений в рамках совещания с полномочными представителями в федеральных округах.
VSE42.RU 10:26
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице.
РБК 11:07
Общество

В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч.
Lenta.ru 08:28
Общество

Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции

«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», - говорится в сообщении.
Общественное телевидение России 02:13
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Мурашко призвал россиян не снижать иммунитет вредными привычками, поскольку это делает человека уязвимым перед коронавирусом.
Что происходит 05:55
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

В Астраханской области ввели карантин

С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.
Астрахань.Ру 09:02
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Политика

На Украине назначили нового министра финансов

Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.
RT на русском 10:12
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News 10:19
Энергетика

РФ назвали одной из наиболее уязвимых стран для нефтяного кризиса

Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs.
Ореанда-Новости 06:10
Интернет

В Telegram добавили папки для чатов и каналов

Мессенджер Telegram объявил о запуске нескольких новых функций. Среди них — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов.
Дождь 08:26
Общество

В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом

На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
SM News 05:55
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Радаев анонсировал усиление ограничительных мер

В работе по введению ограничительных мер глава региона решил взять пример с Москвы, где власти приняли решение и запретили запрет на перемещение граждан.
АиФ Саратов 08:07
Футбол

Титов сравнил московский «Спартак» с коронавирусом

ProstoProSport 10:20
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Происшествия

В Воронеже из-за аварии сто тысяч человек остались без воды

Российская газета 03:25
Игры

Серверы игры Last Oasis закрыли спустя всего три дня после релиза

Вроцлав, Польша, 30 марта 2020, 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза.
REGNUM 08:17
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
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