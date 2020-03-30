Коронавирус
Вести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.Ведомостивчера в 21:45
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Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости
Политика Сегоднявчера в 18:27
Правительство РФ утвердило новую редакцию перечня товаров первой необходимости
Экономика сегоднявчера в 18:05
Правительство исключило сигареты из списка товаров первой необходимости
Народные новостивчера в 17:00
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Спорт
Российский защитник «Немана» призвал приостановить чемпионат Белоруссии
Российский защитник «Немана» Андрей Васильев поделился мнением относительно необходимости приостановки чемпионата Белоруссии.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Политика
Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Общество
В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса
В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Здоровье
В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
На Брянщине возбуждают первое уголовное дело за нарушение карантина
Сообщается, что в Брянской области возбудят первое уголовное дело в отношении несоблюдения вернувшимися из других государств гражданами мер по самоизоляции.
Наука
Метеориты перевернули представление о ранней истории Марса
Мантия Марса может содержать множество различных резервуаров связанной с минералами воды, сохранившихся с ранней истории планеты, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Geoscience.
Авто
В России отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen
VIN-коды всех отзываемых немецких кроссоверов размещены на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы».
Общество
Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции
Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.
Политика
Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью
Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
Общество
Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева
Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Квинси Промес нарушил условия карантина
Бывший лидер московского «Спартака» Квинси Промес нарушил условия карантина, введенного в Голландии из-за эпидемии коронавируса.
Игры
Серверы игры Last Oasis закрыли спустя всего три дня после релиза
Вроцлав, Польша, 30 марта 2020, 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет
На Филиппинах на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы загорелось воздушное судно авиакомпании Lion Air, после чего произошел взрыв.
Происшествия
Пристройка к зданию правительства загорелась в Севастополе
В Севастополе ликвидирован пожар в пристройке к зданию правительства. Следователи проводят проверку по факту возгорания.
Общество
Мурино закрывают на въезд и выезд
Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях многозарядной пусковой установки
Здоровье
В России умер еще один человек с коронавирусом
Жертвами болезни в России стали пожилые люди в возрасте 79 и 88 лет, у обоих была подтверждена пневмония.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.