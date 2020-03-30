Коронавирус

Вести.RuВести.RuПравительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением. При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство изменило список товаров первой необходимости
, которыми можно торговать в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Ведомостивчера в 21:45

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Табак и автозапчасти не попали в список товаров первой необходимости в РФ

iReactor07:00

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 18:27

Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Политика Сегоднявчера в 18:27

Правительство РФ утвердило новую редакцию перечня товаров первой необходимости

Экономика сегоднявчера в 18:05

Правительство РФ не включило табак в список товаров первой необходимости

Невские Новости02:48

Правительство исключило сигареты из списка товаров первой необходимости

Народные новостивчера в 17:00
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Спорт

Российский защитник «Немана» призвал приостановить чемпионат Белоруссии

Российский защитник «Немана» Андрей Васильев поделился мнением относительно необходимости приостановки чемпионата Белоруссии.
Metaratings 11:56
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Общество

В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса

В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Piter.tv 10:48
Здоровье

В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:30
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

На Брянщине возбуждают первое уголовное дело за нарушение карантина

Сообщается, что в Брянской области возбудят первое уголовное дело в отношении несоблюдения вернувшимися из других государств гражданами мер по самоизоляции.
БрянскToday 08:34
Наука

Метеориты перевернули представление о ранней истории Марса

Мантия Марса может содержать множество различных резервуаров связанной с минералами воды, сохранившихся с ранней истории планеты, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Geoscience.
Ин-спейс.ру 11:00
Авто

В России отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen

VIN-коды всех отзываемых немецких кроссоверов размещены на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы».
UsedCars.ru 11:30
Общество

Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

Цены на такси дополнительно регулироваться не будут; На вопрос "нужно ли ходить с паспортом" московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону; В город можно приезжать, также не запрещается уезжать из Москвы; Можно также совершать поездки из Москвы в Подмосковье и обратно; Занятия спортом на улице запрещены в любом виде: в одиночку, на спортплощадке и т.д.
РБК 11:07
Политика

Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
RT на русском 10:07
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Политика

Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Интерфакс 08:20
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Общество

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН 08:36
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Футбол

Квинси Промес нарушил условия карантина

Бывший лидер московского «Спартака» Квинси Промес нарушил условия карантина, введенного в Голландии из-за эпидемии коронавируса.
Свободная Пресса 09:55
Игры

Серверы игры Last Oasis закрыли спустя всего три дня после релиза

Вроцлав, Польша, 30 марта 2020, 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза.
REGNUM 08:17
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет

На Филиппинах на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы загорелось воздушное судно авиакомпании Lion Air, после чего произошел взрыв.
Inc-news.ru вчера в 11:02
Происшествия

Пристройка к зданию правительства загорелась в Севастополе

В Севастополе ликвидирован пожар в пристройке к зданию правительства. Следователи проводят проверку по факту возгорания.
Известия 08:56
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Армия и оружие

В КНДР сообщили об испытаниях многозарядной пусковой установки

ТК Звезда вчера в 19:33
Здоровье

В России умер еще один человек с коронавирусом

Жертвами болезни в России стали пожилые люди в возрасте 79 и 88 лет, у обоих была подтверждена пневмония.
Daily 27 марта в 13:23
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 05:34
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
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