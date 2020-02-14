Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

За 9 месяцев прошлого года тарифы на капитальный ремонт в стране увеличились, в среднем, на 6-10%. Сейчас минимальный взнос составляет 8,49 рублей за «квадрат».

В среднем по России взносы на капремонт выросли на 10%

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