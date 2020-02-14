Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ среднем по России взносы на капремонт выросли на 10%

За 9 месяцев прошлого года тарифы на капитальный ремонт в стране увеличились, в среднем, на 6-10%. Сейчас минимальный взнос составляет 8,49 рублей за «квадрат».
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Дорого живется: плата за капремонт выросла на 6–10%

Показательный рост За девять месяцев 2019 года средний минимальный взнос за капремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
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РБК14 февраля в 02:21

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Известия13 февраля в 18:23

Взносы за капремонт увеличились в среднем на 6-10%

Телеканал 360°13 февраля в 19:54

В России выросли взносы за капремонт

URA.Ru13 февраля в 19:38

«Известия»: в 2019 году взносы за капремонт выросли более чем на 6-10%

ТАСС13 февраля в 19:28

В России увеличились взносы на капитальный ремонт

Lenta.ru13 февраля в 23:41
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