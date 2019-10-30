Екатеринбургский «Урал» стал соперником тульского «Арсенала» в 1/8 финала Олимп Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 октября, в 17:00 в Екатеринбурге. Ранее «МК в Туле» сообщал, что поединок рассудит краснодарский арбитр Анатолий Жабченко.

В среду «Арсенал» сразится с «Уралом» в Кубке России: прогноз

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