Футбол
Московский КомсомолецВ среду «Арсенал» сразится с «Уралом» в Кубке России: прогноз
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
|24′
|34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
|37′
|П
Екатеринбургский «Урал» стал соперником тульского «Арсенала» в 1/8 финала Олимп Кубка России. Встреча состоится сегодня, 30 октября, в 17:00 в Екатеринбурге. Ранее «МК в Туле» сообщал, что поединок рассудит краснодарский арбитр Анатолий Жабченко.
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«Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года
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