Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября. Открывать программу соревновательного дня будет встреча «Урала» с тульским «Арсеналом». Игра состоится в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

В среду пройдут пять матчей Кубка России

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