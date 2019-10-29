Футбол
Нева СпортВ среду пройдут пять матчей Кубка России
Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября. Открывать программу соревновательного дня будет встреча «Урала» с тульским «Арсеналом». Игра состоится в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.
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Карпин против «Спартака» в погоне за трофеем. Всё о матчах 1/8 финала Кубка России
Inc-news.ruвчера в 14:19
О том, как увидеть кубковый матч «Зенит» - «Томь» и в чем состоит дополнительная интрига
Спорт уик-эндвчера в 14:06
Матч ТВ покажет кубковые игры ЦСКА - «Уфа» и «Спартак» - «Ростов». Расписание трансляций
Bobsoccerвчера в 06:40
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Нева Спорт 28 октября в 01:12
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Общество
Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области экологии
Life.ru вчера в 18:58
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
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Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Газета.Ru 02:19
Экономика
Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать
Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.
Коммерсантъ вчера в 19:10
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт
News.ru 28 октября в 05:27
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
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Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
RT на русском 03:08
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Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Land Rover объявил о начале продаж на рынке России обновленного кроссовера Land Rover Discovery Sport.
Faktom 28 октября в 10:42
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31
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NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade
Игромания.ру вчера в 17:16
Армия и оружие
Трампа обвинили в чрезмерной болтливости по делу аль-Багдади
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли признался, что не понимает, откуда у Трампа информация о поведении аль-Багдади, который, по словам президента, «кричал и плакал, попав в руки военных США».
Ридус вчера в 18:24