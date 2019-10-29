Футбол

Нева СпортНева СпортВ среду пройдут пять матчей Кубка России

Ахмат — Луч
сегодня
в 11:00
Кубок России, 1/8 Финала
Стадион «Ахмат-Арена»
Пять матчей 1/8 финала Кубка России по футболу состоятся сегодня, 30 октября. Открывать программу соревновательного дня будет встреча «Урала» с тульским «Арсеналом». Игра состоится в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.
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