В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей включаются команды премьер-лиги, среди которых и тульский «Арсенал». По результатам жеребьёвки туляки узнают своего соперника на первой стадии турнира.

В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России

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