Футбол
Тульские новостиВ среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей включаются команды премьер-лиги, среди которых и тульский «Арсенал». По результатам жеребьёвки туляки узнают своего соперника на первой стадии турнира.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:13, Вашингтон
Политика
В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций
Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".
Москва 24 вчера в 11:03
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RT на русском 12:40
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Происшествия
Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома
В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Армия и оружие
СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
RT на русском 16:23
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия 14:27
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Советский спорт 13:46
Общество
Чего ждать от Недели моды в Нью-Йорке
Газета.Ru 16:40
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.
ТАСС 16:35
Гаджеты
Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench
Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.
iReactor 04:10
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
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Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова поступила в МГУ
17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не стала связывать свою жизнь с актерством.
RuNews24.ru 08:22
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Sportbox.RU 10:10
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%
Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).
Ведомости 06:59
Наука
Названа главная причина раннего появления болезней сердца
В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.
Faktom вчера в 09:03
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32