Футбол
Тульские новостиВ среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей включаются команды премьер-лиги, среди которых и тульский «Арсенал». По результатам жеребьёвки туляки узнают своего соперника на первой стадии турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:44, Вашингтон
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Lenta.ru вчера в 22:42
Авто
8 роскошных седанов с пробегом по цене Lada Vesta
Audi A8 За цену не самой упакованной "Весты" можно взять растянутую на 13 сантиметров A8 в варианте Long.
Журнал Авто.ру 19:45
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Зарегистрировавшись на парковке, путешественник сообщил ее сотрудникам, что намерен уйти на сутки, после чего взял свою собаку и ушел в горы.
Российская газета 06:44
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 09:37
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
Якутский газ перегонят на спирт
Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб.
Коммерсантъ 19:33
Политика
Заболеваемость гриппом в РФ за 23 года снизилась в 196 раз
По данным экспертов, 20-30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация популяции населения на Земле и эта тенденция сохраняется, добавила она.
BFM.ru 21:27
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Телеканал 360° 21:41
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 15:39
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие
Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.
RT на русском 09:51
Футбол
Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
LiveSport.ru 15:02
Музыка
Конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева близится к финалу
По традиции конкурс сопровождается фестивалем «Орган+».
Орфей 15:20
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
RT на русском 19:05
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Наука
У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК
Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru 07:19