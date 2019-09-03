Футбол

Тульские новостиТульские новостиВ среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России

В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей включаются команды премьер-лиги, среди которых и тульский «Арсенал». По результатам жеребьёвки туляки узнают своего соперника на первой стадии турнира.
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Жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет в среду в телецентре «Останкино»

Sportbox.RU12:34

Определились все участники 1/16 финала Олимп - Кубка России

Газета.Ru12:44

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет в среду в телецентре «Останкино»

Матч ТВ12:34

«Енисей» обыграл «Тюмень», определились все участники 1/16 финала Кубка России

Спорт-Экспресс11:59

Стали известны все участники 1/16 финала Кубка России

Советский спорт12:10

Определились все участники 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС12:06

Жеребьевка 1/16 финала Олимп Кубка России пройдет в среду утром в 9:30

Sports.ru11:58
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