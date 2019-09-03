Футбол

Тульские новостиТульские новостиВ среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России

В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу за трофей включаются команды премьер-лиги, среди которых и тульский «Арсенал». По результатам жеребьёвки туляки узнают своего соперника на первой стадии турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Енисей» обыграл «Тюмень», определились все участники 1/16 финала Кубка России

Спорт-Экспрессвчера в 11:59

Определились все участники 1/16 финала Олимп - Кубка России

Газета.Ruвчера в 12:44

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет в среду в телецентре «Останкино»

Sportbox.RUвчера в 12:34

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет в среду в телецентре «Останкино»

Матч ТВвчера в 12:34

Стали известны все участники 1/16 финала Кубка России

Советский спортвчера в 12:10

Определились все участники 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАССвчера в 12:06

Жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Начало – в 9:30

Sports.ruвчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:53, Вашингтон
Экономика

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03
Происшествия

Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома

В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro вчера в 10:29
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Общество

Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Космос

Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС

«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус вчера в 17:03
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Футбол

Оуэн жалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл»

В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс вчера в 12:34
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices вчера в 14:24
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам

Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
Экономика

Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора

Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Армия и оружие

Шойгу пообещал поставить в армию 400 новых вертолетов

Всего будет разработано 423 вертолета в период с 2018 по 2027 год, на данный момент в войска уже поставили 112 машин.
Инвест-Форсайт вчера в 14:48
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости вчера в 03:43
Политика

Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

ТАСС вчера в 23:57
Здоровье

В России выросла продолжительность жизни

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Политика

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru вчера в 11:40
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Известия вчера в 02:00
Происшествия

В Уфе сгорел склад с лечебными травами

Молодежная газета (Уфа) 00:37
Происшествия

Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней

Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Сергей Паршин рассказал, как встретил любовь всей своей жизни

Паршин увидел Татьяну еще во время учебы в театральном институте.
Народные новости вчера в 22:21
Происшествия

Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Технологии

Канадский стартап научился превращать выбросы углекислого газа в мыло

МИР 24 вчера в 22:34
Гаджеты

Samsung готовит еще один складной смартфон

Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily вчера в 09:40
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета вчера в 01:00
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное